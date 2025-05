Habemus Papam ! E’ l’americano Robert Prevost

«Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!», il cardinale protodiacono affacciandosi alla piazza annuncia il nuovo Papa, il 267esimo.

Il cardinale Robert Prevost 69 anni può essere definito un centrista, con idee di apertura su tematiche sociali. Come riferisce The College of Cardinals Report, “su temi chiave, il Cardinale Prevost parla poco, ma alcune sue posizioni sono note.

E’ stato eletto più velocemente rispetto a Bergoglio eletto nel 2013 sempre nella seconda giornata del Conclave. Il nome scelto è Leone XIV.