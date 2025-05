Scafati: 41enne arrestato per furti, rapina e resistenza ai Carabinieri

A Scafati, i Carabinieri della locale Tenenza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, su richiesta della Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di un 41enne del posto, indagato per furto, danneggiamento, rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Giudiziaria, e condiviso allo stato dal Giudice per le Indagini Preliminari, tra novembre 2024 e gennaio 2025 l’indagato si sarebbe reso responsabile di numerosi furti in abitazioni e attività commerciali. In diverse occasioni avrebbe minacciato i proprietari con un bastone per impossessarsi di denaro contante, sottraendo anche una bicicletta elettrica e un motociclo, oltre a distruggere sistemi di videosorveglianza.

In un episodio, avrebbe inoltre opposto resistenza ai militari, tentando la fuga e non fermandosi all’alt, venendo infine bloccato dopo un breve inseguimento.