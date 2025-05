La Regione Campania autorizza il pagamento delle indennità dei tirocini GOL fino a marzo

L’Assessorato alla Formazione Professionale della Regione Campania ha comunicato che, a seguito della conclusione dell’iter contabile per il trasferimento allo Sviluppo Campania della seconda rata dei fondi PNRR, è in uscita il decreto che autorizza i pagamenti delle indennità dei tirocini GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori) fino al mese di marzo.

L’ente ha aggiunto anche che, mentre sono in via di completamento le procedure contabili per le indennità relative al mese di febbraio, sono in corso in queste ore le liquidazioni delle indennità riferite a mensilità precedenti per quei progetti che, a causa di ritardi nella rendicontazione o di sospensioni in attesa di integrazioni, non erano ancora stati saldati. A partire dagli emolumenti del mese di aprile, la procedura tornerà regolarmente a regime: tutte le indennità, se correttamente resecontate, saranno liquidate entro la fine del mese successivo.

“Il programma GOL – ha dichiarato Armida Filippelli, assessora alla Formazione professionale della Regione Campania – rappresenta un’iniziativa imponente, che può comportare inevitabilmente il rischio di rallentamenti e accumuli di pratiche. Abbiamo deciso di andare oltre la logica dell’autoconservazione burocratica, condividendo con l’intera Amministrazione la sfida di superare i limiti strutturali del sistema. Oggi la Campania è prima in Italia non solo per l’ammontare delle risorse, ma soprattutto per la capacità di attuazione del programma”.