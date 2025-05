Il comitato “Non in mio nome” di Potenza si oppone all’intitolazione della rotonda spartitraffico a Postiglione

In una nota il comitato cittadino ‘Non in mio nome’ di Potenza chiede al sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, di ritirare la delibera di Giunta comunale con la quale è stato deciso di intitolare all’editore Bonaventura Postiglione una rotatoria nel rione Poggio Tre Galli. Lo scorso 15 aprile la Giunta del capoluogo lucano ha annunciato la decisione, rivedendo la scelta precedente sull’intitolazione del Belvedere del parco pubblico di Montereale, nel centro della città, all’editore morto nel 2013. Postiglione, tra i primi in Italia a rendersi fautore delle radio libere, nel 2000 fu candidato governatore alle elezioni regionali in Basilicata con la lista “Nuovo Progetto”, sostenuta da Forza Nuova.

La decisione della giunta Telesca di dedicare un’area pubblica, dove si celebra ogni anno la Liberazione dal Nazifascismo, fu aspramente contestata dall’Anpi, dalla Cgil, da alcuni partiti del centrosinistra e da diverse associazioni. Ora il Comitato ‘Non in mio nome’, attraverso la nota diffusa dall’ex assessore e consigliere comunale Federico Mazzaro, credeva “che dopo l’ampia e motivata presa di posizione delle tante organizzazioni e movimenti della Potenza democratica e antifascista, contraria alla delibera numero 346 del 2024, con la quale la Giunta Telesca intitolava l’area del Belvedere di Montereale a Postiglione, ci potesse essere un ripensamento della stessa, anche alla luce di ragioni di opportunità di fronte ad un atto così divisivo e che tocca corde e sentimenti profondi di tanta parte della nostra comunità. Invece, con ostinata pervicacia e disprezzo per la forte e motivata richiesta di ritiro della delibera, la Giunta Telesca ha deciso di reiterare l’atto modificando solo il luogo di intitolazione: una rotonda spartitraffico nel quartiere Poggio Tre Galli”.



Il Comitato invita il sindaco e la Giunta a ritirare la delibera dello scorso aprile e “nel contempo rivolge un appello alla cittadinanza, alle associazioni e forze politiche autenticamente democratiche, a tutte le organizzazioni sindacali perché facciano sentire la propria voce e a partecipare alle iniziative che nelle prossime settimane saranno intraprese dal Comitato”.