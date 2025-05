“Bici in Comune”: Sant’Arsenio e Auletta insieme per la mobilità sostenibile

I Comuni di Sant’Arsenio e Auletta presenteranno alla stampa e alla cittadinanza il progetto congiunto “Bici in Comune”, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport. L’appuntamento è fissato per venerdì 16 maggio alle ore 17:30, presso l’aula consiliare del Comune di Sant’Arsenio.

Il progetto nasce dalla volontà di promuovere la mobilità sostenibile attraverso una rete di azioni integrate, mettendo in sinergia i territori del Vallo di Diano e della Valle del Tanagro. L’obiettivo è valorizzare le risorse locali, rafforzare l’identità condivisa e incentivare l’uso della bicicletta come mezzo ecologico, educativo e turistico.

Tra le iniziative previste, spiccano la realizzazione di un’app interattiva per la scoperta del territorio, l’organizzazione del Ciclobus per i bambini, la Settimana della mobilità sostenibile, ciclostazioni, ciclofficine sociali, e eventi di rilievo come il Festival della Bicicletta e la Randonnée Val Tanagro e Valdiano.

Il progetto, che punta anche sulla gamification e sull’utilizzo delle tecnologie, mira a trasformare i due Comuni in modelli di sviluppo sostenibile e attrattori di un turismo green legato alla natura, alla cultura e alla gastronomia locali.