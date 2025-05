Mons. Angelo Spinillo: 25 anni da Vescovo al servizio della Chiesa e delle comunità

Mons. Angelo Spinillo, nato a Sant’Arsenio , è stato ordinato presbitero il 15 luglio 1978, ha dedicato la sua vita al servizio pastorale, facendo della sua vocazione una missione di cura per le anime e per la comunità. E’ amato e stimato da tanti giovani del territorio che con grande entusiasmo lo ricordano per la sua grande capacità di coinvolgerli nelle varie attività parrocchiali e della Diocesi.

Il 18 marzo 2000, San Giovanni Paolo II lo ha scelto per guidare la Diocesi di Teggiano – Policastro, dove è stato ordinato vescovo il 13 maggio 2000 dal Cardinale Michele Giordano, un momento che ha segnato l’inizio di un impegno profondo nella guida spirituale e nella crescita della diocesi.

Dopo anni di servizio nella Diocesi di Teggiano Policastro, il 15 gennaio 2011 Mons. Spinillo è stato trasferito alla diocesi di Aversa.

Il suo impegno in ambito ecclesiastico ha visto un altro riconoscimento significativo il 22 maggio 2012, quando è stato nominato vice presidente della Conferenza Episcopale Italiana. In questo ruolo, ha continuato a contribuire in modo sostanziale al dialogo e alla crescita della Chiesa italiana.

Questa sera si alle 18.30 si terrà una Santa Messa nella Chiesa Cattedrale di Aversa dove saranno presenti anche numerosi concittadini di Sant’Arsenio e del Vallo di Diano.