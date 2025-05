Padula conferma il suo amore per i libri: sabato 17 maggio la presentazione di “Lucciole” di Giovanna De Luca

Si rinnova anche quest’anno il profondo legame tra la Città di Padula e la lettura. Il Comune ha infatti ottenuto nuovamente, per il triennio 2024-2026, il prestigioso riconoscimento di “Città che Legge” conferito dal Ministero della Cultura.

Dopo la recente presentazione della raccolta di racconti Foglie al Vento di Patricia Luongo, sabato 17 maggio alle ore 18:00, la suggestiva Sala Sanseverino della Certosa di San Lorenzo ospiterà un nuovo appuntamento letterario, la presentazione del primo romanzo di Giovanna De Luca, intitolato Lucciole.

L’incontro si inserisce nell’ambito della rassegna “Il Maggio dei Libri”, promossa dal Comune di Padula in collaborazione con il Circolo Sociale Carlo Alberto 1886 e il Centro Culturale Studi Storici “Il Saggio”, con l’obiettivo di valorizzare la produzione letteraria locale e offrire spazio ad autori e autrici del Vallo di Diano.

Il romanzo Lucciole segue la storia di Zoe, una giovane insegnante trentenne che vive in un piccolo centro del Salernitano insieme al suo inseparabile gatto Vinicio. La narrazione si apre il 4 giugno 2024, con un semplice messaggio ricevuto da Pietro: “Ok, arrivo”. Da lì, la storia si riavvolge al 4 giugno dell’anno precedente, quando i due protagonisti si incontrano per la prima volta in un parco e assistono casualmente allo spettacolo suggestivo delle lucciole che illuminano il fiume.

Il romanzo si caratterizza per un tono introspettivo e intenso, e affronta con delicatezza e sincerità temi profondi come la depressione e la salute mentale. Attraverso la relazione tra Zoe e Pietro, De Luca riflette sulle dinamiche dei rapporti disfunzionali e sull’importanza di non sottovalutare segnali di disagio psicologico.

“Credo fortemente nel valore terapeutico e sociale della scrittura – afferma l’autrice –. Scrivere non è solo un atto liberatorio, ma anche un potente strumento di denuncia di problematiche spesso taciute o stigmatizzate. Con Lucciole voglio parlare apertamente dell’importanza di riconoscere un malessere e del coraggio necessario per chiedere aiuto a dei professionisti.”