Si sente male alla festa patronale a Bosco, salvato da un’infermiera e dal defibrillatore

Grazie (anche) all’utilizzo del defibrillatore posizionato a Bosco da luglio 2020, un cittadino colpito da arresto cardiaco è stato salvato in Piazza Santa Rosalia a Bosco, nel bel mezzo di una festa popolare.

La catena del soccorso ha funzionato alla perfezione grazie alla presenza dei dottori Salvatore Soprano e Nicola Cobucci e dell’infermiera Liliia Kalinichenko, operatrice del 118, che ha praticato il provvidenziale massaggio cardiaco prima che giungesse sul posto il defibrillatore portato dalla cittadina boschese Irina Orhei.

Gli operatori sanitari sopraggiunti sul posto, hanno stabilizzato il paziente che è stato poi condotto in ospedale a Vallo della Lucania.

Questo episodio evidenzia, ancora una volta, l’importanza della formazione continua che la Odv Carmine e Francesco Speranza svolge nel Comune di San Giovanni a Piro e in tutta la Campania.