Inaugurata a Pertosa la statua restaurata della Madonna in via Sarno

Una nuova piccola grande opera, carica di un importante valore simbolico, è stata portata avanti a Pertosa per contribuire a dare decoro al piccolo centro valdianese. I festeggiamenti dedicati a San Vittorio, con i tradizionali falò, ripresi dopo tempo e tenutisi lo scorso lunedì, sono stati infatti occasione per inaugurare la fontana con la statua della Madonna, appena restaurate, presenti in via Sarno. La statua e la fontana erano infatti deteriorate da tempo e versavano in uno stato di abbandono. L’amministrazione comunale di Pertosa ne ha quindi deciso il restauro, effettuato da un’artista del posto, Maria Paola Carucci.

Carucci ha deciso di dipingere la basa della fontana, di forma quasi sferica, facendola diventare un mappamondo. Sul globo l’artista ha anche dipinto un cuoricino a indicare la posizione esatta che Pertosa ha nel mondo.

La Madonnina risistemata è stata quindi benedetta e restituita alla comunità durante la serata dei falò. Moltissime le persone presenti alla cerimonia, a testimoniare quanto sia forte la vicinanza alle ricorrenze di carattere religioso e la partecipazione dei pertosani alle manifestazioni che le celebrano.