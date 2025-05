Sequestrata antenna telefonica a Palinuro: lavori a 150 metri dal mare alteravano il paesaggio protetto

I militari in servizio presso il Reparto Carabinieri Forestali del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, insieme ai colleghi del Nucleo Carabinieri Forestali di Pisciotta, hanno eseguito un decreto di sequestro in merito a un’area situata in località Saline, frazione Palinuro del Comune di Centola.

Il sequestro riguarda un cantiere in cui era in corso la realizzazione di un’antenna fissa per telefonia mobile, destinata a raggiungere un’altezza di 18 metri. Il provvedimento d’urgenza, eseguito nei giorni scorsi, è stato convalidato dal GIP di Vallo della Lucania in data 12 maggio 2025.

I lavori, ora sospesi, si erano già concretizzati nella realizzazione del basamento dell’impianto Stazione Radio Base (SRB), consistente in un plinto in cemento armato di circa 4 metri per 4 metri, con opere di scavo e movimento terra che hanno interessato una superficie complessiva di 64 mq e comportato l’asportazione di circa 100 metri cubi di terreno. Il palo metallico flangiato da 18 metri era in fase di successiva installazione.

L’intervento è stato realizzato su un’area sopraelevata rispetto alla linea di costa, a poco più di 150 metri dal mare, in una zona soggetta a vincolo paesaggistico e prospiciente una delle spiagge più celebri e di maggior pregio ambientale del Cilento.

Secondo quanto rilevato dall’Ufficio procedente, con parere condiviso dal GIP, le opere hanno causato una “alterazione permanente delle bellezze naturali”, sia per l’utilizzo del cemento sia per le opere accessorie, come scavi e recinzioni.

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e le eventuali responsabilità saranno oggetto di accertamento nelle successive fasi giudiziarie.