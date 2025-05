Sasso di Castalda abbraccia la sostenibilità: primo comune lucano nella Rete dei Comuni Sostenibili

Sasso di Castalda entra ufficialmente nella Rete dei Comuni Sostenibili, diventando il primo comune della Basilicata ad aderire alla più grande associazione europea dedicata alla territorializzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 dell’ONU.

L’Amministrazione comunale sottolinea che questa adesione non rappresenta un punto di partenza, ma il riconoscimento di un cammino già intrapreso da tempo dalla comunità locale. “Con questo passo – si legge nella nota ufficiale – formalizziamo il nostro impegno verso uno sviluppo che coniughi le esigenze di oggi con quelle delle generazioni future, dando maggiore visibilità e struttura alle iniziative che già caratterizzano il nostro territorio”.

Sasso di Castalda si distingue da tempo per progetti che mettono al centro le persone, l’ambiente e il benessere collettivo. Sul piano dell’inclusione sociale, spiccano iniziative come “Nessuno è da solo”, un prezioso servizio di assistenza domiciliare per anziani e persone fragili, e “SAWABONA”, pensato per riscoprire e rafforzare i legami tra le persone, la memoria e il senso di appartenenza. Anche i più giovani sono protagonisti di questo percorso, grazie al progetto “Mariele Emozioni”, dedicato all’alfabetizzazione emotiva nelle scuole, che promuove la crescita sana e consapevole delle nuove generazioni.

Sul fronte della valorizzazione del territorio, il “Ponte dei Sogni” rappresenta un simbolo di accessibilità e bellezza condivisa: un’infrastruttura pensata per abbattere le barriere fisiche e sociali e per permettere a tutti di vivere appieno il paesaggio naturale.

Grande attenzione è rivolta anche alla transizione energetica: il Comune ha promosso la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili, installato impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici, avviato interventi di relamping e realizzato un innovativo piano di illuminazione pubblica sostenibile con lampioni solari nelle aree rurali.

Far parte della Rete dei Comuni Sostenibili consente al Comune di Sasso di Castalda di misurare e migliorare le proprie politiche locali attraverso 80 indicatori di sostenibilità, distribuiti su tutti i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030. Tra i benefici previsti: la redazione di un rapporto annuale e di un Piano d’Azione per la sostenibilità locale, l’accesso a percorsi di formazione tecnica, aggiornamenti normativi, lo scambio di buone pratiche e la possibilità di ottenere riconoscimenti come la Bandiera Sostenibile.

Con questa adesione, il Comune rafforza la propria governance e capacità progettuale, ponendosi come punto di riferimento regionale per le politiche di sostenibilità e confermando una visione strategica orientata al futuro.

L’ingresso nella Rete non è solo un riconoscimento formale, ma una nuova spinta per continuare a costruire un territorio coeso, accogliente e attento alle sfide del presente.

Sasso di Castalda si conferma così un piccolo, ma virtuoso laboratorio di buone pratiche, dove l’innovazione si intreccia con i valori della solidarietà, della cura e della responsabilità verso l’ambiente e le persone.