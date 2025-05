Fiamme lungo la SS 655 a Melfi: brucia un autocarro, chiusa la strada

Paura questa mattina sulla Strada Statale 655 nei pressi di Melfi, dove un autocarro ha preso fuoco mentre era in marcia. L’allarme è scattato alle ore 12:20, quando il conducente del mezzo pesante, notando del fumo, ha prontamente arrestato la marcia e allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Melfi, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incendio ha interessato non solo il veicolo, ma anche la vegetazione circostante, minacciando di propagarsi ulteriormente. I cachi rossi hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla bonifica della zona coinvolta.

Per consentire le operazioni in sicurezza, la SS 655 è stata temporaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia. Presenti anche i Carabinieri e il personale ANAS per la gestione del traffico e il ripristino della viabilità.