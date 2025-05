Giovani e agricoltura: il futuro sostenibile della Basilicata passa dalle nuove generazioni

“Investire nei giovani significa investire nel futuro dell’agricoltura lucana e dello sviluppo del nostro territorio. Con il convegno “Giovani e Agricoltura: Resilienza e Innovazione per un Futuro Sostenibile”, vogliamo creare uno spazio concreto di confronto, ispirazione e visione condivisa per costruire insieme un’agricoltura moderna, competitiva e sempre più sostenibile.”

Con queste parole, l’assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, presenta l’iniziativa che si terrà giovedì 22 maggio, dalle ore 11:30 alle 13:00, presso l’Aula Magna del Campus Universitario di Matera, nell’ambito dell’Agriworld Expo 2025.

All’incontro parteciperanno esponenti istituzionali e accademici di rilievo, tra cui Vittorio Restaino, direttore generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, e il prof. Giovanni Carlo Di Rienzo, direttore del Dipartimento DAFE dell’Università degli Studi della Basilicata. Interverrà anche il dott. Francesco Licciardo, ricercatore in economia agraria presso il CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria.

Particolare attenzione sarà riservata alle testimonianze di giovani imprenditori agricoli lucani, protagonisti del cambiamento, Gerarda Calzaretta, Emiliana Corrado e Gaspare Uccelli racconteranno il proprio percorso, le sfide affrontate e la visione di un’agricoltura che coniuga passione, innovazione e sostenibilità.

“Le nuove generazioni sono una risorsa fondamentale: non solo per l’energia e la creatività che esprimono, ma perché portano con sé una cultura della terra più consapevole, attenta all’ambiente e aperta al cambiamento”, ha sottolineato l’assessore Cicala. “La Basilicata ha bisogno di queste energie per crescere e affrontare con determinazione le sfide globali.”

Il convegno sarà un’occasione preziosa per riflettere sulle grandi sfide che interessano il settore agricolo – dal cambiamento climatico alla transizione ecologica, dall’innovazione tecnologica alla sostenibilità – e per valorizzare il ruolo strategico che i giovani possono giocare nel processo di trasformazione.

“Oggi l’agricoltura è un settore che offre opportunità professionali di alto livello, a condizione che sia supportato da politiche pubbliche efficaci, accesso alla tecnologia e percorsi formativi adeguati”, ha concluso Cicala.

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi entro le ore 12:00 del 20 maggio 2025, compilando il modulo disponibile al seguente link: https://www.agreventi.it/iscrizione.php?ID=37