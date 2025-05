L’Università della Basilicata inaugura la “Stanza delle Necessità”

Oggi, presso l’Aula Magna del Campus di Macchia Romana, si è svolta una conferenza stampa di grande rilevanza, durante la quale è stata presentata la nuova campagna 5×1000 dell’Università degli Studi della Basilicata. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Consorzio ConUnibas e il Consiglio degli Studenti, è stata inaugurata insieme alla nuova Stanza delle Necessità, un progetto che mira a promuovere l’inclusione e il benessere all’interno della comunità universitaria.

La mattinata si è rivelata particolarmente significativa, mettendo in luce l’impegno dell’Ateneo per la sostenibilità, l’inclusione sociale e il rafforzamento del legame con il territorio. La campagna5x1000, dedicata al 2025, prevede la creazione di spazi green e accoglienti nei campus universitari, pensati per favorire la socialità, la cultura e il benessere condiviso tra studenti, docenti e personale.

Il cuore della campagna, dal titolo “La comunità si unisce, Unibas fiorisce”, esprime l’intento di costruire un’università aperta, accessibile e sostenibile, dove ogni membro della comunità possa sentirsi parte integrante di un progetto di crescita comune.

Durante l’evento è stata anche inaugurata la Stanza delle Necessità, uno spazio innovativo e inclusivo pensato per studenti-genitori e persone in situazioni di fragilità o necessità di cura. Un ambiente attrezzato, che risponde a esigenze specifiche, offrendo un supporto concreto a chi vive particolari difficoltà.

Alla conferenza stampa hanno preso parte numerosi esponenti della governance dell’Ateneo, tra cui la Prof.ssa Elena Esposito, Prorettrice alla Comunicazione, e la Dott.ssa Manuela Stefanelli, Communication Manager del Consorzio ConUnibas, che hanno sottolineato l’importanza di un’università sempre più vicina alle necessità della sua comunità. È intervenuta anche la Rosaria Cimino, Presidente del Consiglio degli Studenti, rappresentanti della governance di Ateneo, studenti, personale docente e tecnico amministrativo, insieme ad autorità regionali e cittadine per le pari opportunità.