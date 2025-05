All’ospedale San Carlo di Potenza è stato eseguito un prelievo multiorgano su un uomo lucano di 62 anni, deceduto in seguito a un grave trauma cranico riportato dopo una caduta accidentale. La famiglia, rispettando la volontà del congiunto, ha autorizzato la donazione degli organi, trasformando una tragedia personale in una nuova speranza per tanti pazienti in attesa di trapianto.

L’intervento è stato effettuato con il supporto del reparto di Rianimazione del nosocomio potentino e del Coordinamento regionale per i trapianti. Il cuore è stato inviato al Centro trapianti di Napoli, il fegato, i reni e la milza a Roma, mentre le cornee sono state destinate alla banca degli occhi di Udine.

L’assessore alla Salute della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, ha commentato l’evento definendolo “una delle espressioni più alte di solidarietà e altruismo”, sottolineando il valore del gesto compiuto dai familiari del donatore.

“Ringrazio la Direzione Aziendale e l’équipe sanitaria per la loro professionalità – ha aggiunto Latronico – il San Carlo si conferma presidio di eccellenza anche nella rete della donazione e dei trapianti”.

“Ogni donazione è un seme di vita che rinasce – ha concluso – e il gesto nobile di questa famiglia ci ricorda l’importanza della generosità anche nei momenti più dolorosi”.