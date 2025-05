Confesercenti Vallo di Diano: servizi completi per imprese e cittadini sul territorio

La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino e presente nel territorio da diversi anni, offre una vasta gamma di servizi relativi alla Camera di Commercio. Tra questi, certificati, visure, carte tachigrafiche, dispositivi di firma digitale e SPID.

Inoltre, presso gli sportelli Confesercenti Vallo di Diano è disponibile anche il servizio di rilascio PEC, fondamentale per gli amministratori che devono obbligatoriamente comunicare la propria posta elettronica certificata entro il 30 giugno.

“Si tratta di un servizio continuativo nel tempo — spiega la presidente Aquino — attivo tutti i giorni per supportare imprese e cittadini del territorio. Dal 2012, il nostro sportello permette di usufruire dei servizi della Camera di Commercio senza doversi recare a Salerno, ottimizzando così tempi e risorse.”

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è contattabile via email all’indirizzo vallodidiano@impresealcentro.it, telefonicamente al numero +39 0975 52 72 77, oppure visitando il sito www.impresealcentro.it.