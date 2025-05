Pisticci scende in piazza per la Basentana: manifestazione pubblica il 29 maggio

E’ fissata per il prossimo giovedì 29 maggio la manifestazione pubblica promossa dal Consiglio Comunale di Pisticci per richiamare l’attenzione dell’ANAS e della Regione Basilicata sul tema della sicurezza e accessibilità della S.S. 407 Basentana.

L’iniziativa nasce dalla decisione unanime assunta nell’ultima seduta del Consiglio Comunale del 17 maggio scorso, durante la quale, in una seduta aperta ai contributi della cittadinanza, è stata riaffermata la necessità di un’azione forte e unitaria per ottenere risposte concrete dalle istituzioni competenti. Le rivendicazioni si fondano sulla delibera consiliare n. 2 del 28 febbraio 2024.

A guidare l’organizzazione della protesta sarà una “cabina di regia” composta dalla Conferenza dei Capigruppo e dai rappresentanti delle associazioni storicamente attive sul tema, come il Tavolo Verde e il Comitato Basentana, con l’apertura alla collaborazione con altre realtà associative del territorio. L’obiettivo è garantire unità e incisività nell’azione politica.

Giovedì, dunque, cittadini, associazioni, istituzioni e comitati si ritroveranno nei luoghi interessati dai lavori sulla Basentana per una manifestazione che sarà esclusivamente civica e apartitica, sotto le insegne della Città di Pisticci. Nessun simbolo di partito, solo il gonfalone comunale, nel quale l’intera comunità potrà riconoscersi.

L’Amministrazione Comunale invita tutti a partecipare, rappresentanti istituzionali di ogni livello, cittadini, associazioni, parrocchie, comitati e portatori di interesse. È il momento di essere presenti, sottolinea la nota ufficiale, per difendere interessi fondamentali della collettività come, la sicurezza della circolazione sulla statale; l’accessibilità per cittadini e imprese agricole della zona; la necessaria realizzazione di uno svincolo dedicato a Marconia. Il programma dettagliato della giornata sarà comunicato a breve, ma l’appuntamento è già fissato, giovedì 29 maggio, per far sentire forte la voce di una comunità unita nel chiedere ciò che le spetta. “È il tempo di esserci”, conclude l’Amministrazione. “Per prenderci cura del nostro presente e costruire insieme il nostro futuro.”