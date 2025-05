Sbarco a Salerno, fermati due scafisti: decisiva la collaborazione dei migranti

Due presunti scafisti sono stati fermati ieri a Salerno in seguito allo sbarco di 252 migranti avvenuto al Molo Manfredi, a bordo della nave Solidaire. Si tratta di due giovani di 17 e 19 anni, probabilmente già addestrati alla navigazione. A renderlo noto è stato il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, durante una conferenza stampa.

L’operazione di identificazione e fermo è stata il frutto di un’azione congiunta tra la Polizia di Stato, in particolare la Squadra Mobile, e la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza, che hanno lavorato in stretta sinergia per individuare i responsabili del viaggio.

«Il nostro obiettivo è quello di individuare chi facilita l’ingresso clandestino in Europa», ha dichiarato il questore Conticchio. «È stata un’attività attenta e ben coordinata, e per il successo è stata fondamentale anche la collaborazione di alcuni migranti, che hanno fornito indicazioni precise sui presunti scafisti», ha aggiunto.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due giovani si sarebbero distinti durante la traversata per i comportamenti tenuti e per la posizione assunta a bordo, elementi che, incrociati con le testimonianze, hanno portato al loro fermo. Entrambi sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, che valuterà le misure da adottare.