Intitolata all’agente Giuseppe Russo la sede della Polizia stradale di Sapri

Questa mattina, a Sapri, ha avuto luogo la cerimonia di intitolazione della sede del Distaccamento Polizia Stradale di Sapri alla memoria dell’Agente della Polizia di stato Giuseppe Russo “caduto in servizio” il 30 maggio 1988.



L’agente Giuseppe Russo nato a Napoli il 18 marzo 1964 ha prestato servizio al Distaccamento di Sapri dal 1984 fino al 30 maggio 1988, data in cui per un incidente

stradale perdeva la vita. Nel pomeriggio del 30 maggio 1988 in un servizio di pattuglia in moto, sull’itinerario compartimentale della ss 18, nel transitare nel centro cittadino di Sapri, andava in collisione con un’autovettura cadendo rovinosamente al suolo procurandosi diverse ferite. Trasportato prima all’ospedale di Sapri e successivamente in eliambulanza all’ospedale Cardarelli di Napoli per le gravi ferite riportate nel sinistro, poco dopo perdeva la giovane vita.



“L’agente Russo – si legge nella nota della Questura – nel corso della sua esperienza lavorativa ha dimostrato di possedere spiccata professionalità, senso del dovere e doti di umiltà che lo hanno lasciato quale esempio di lealtà e rigore”.

La manifestazione, alla presenza dei fratelli Immacolata e Bruno, è stata organizzata dal

Questore di Salerno Giancarlo Conticchio in collaborazione col dirigente reggente del

Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata, Maria Pia Rossi, ha

visto la partecipazione del Direttore del Servizio Polizia Stradale Santo Puccia, del

Prefetto di Salerno Francesco Esposito, delle massime autorità politiche, civili, militari e

religiose della provincia e degli alunni dell’Istituto Comprensivo Musicale “Carlo

Pisacane” di Sapri.