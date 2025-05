Mancano dipendenti nell’ufficio “notifiche”, Tribunale di Lagonegro in grave affanno

“Se non si farà qualcosa, il Tribunale di Lagonegro rischia di chiudere”. L’allarme è lanciato dal presidente dell’Ordine degli avvocati di Lagonegro-Sala Consilina Enzo Bonafine. Questo perché il personale di alcuni uffici è praticamente ridotto all’osso. Lo ha scritto lo stesso presidente nell’ennesima missiva – per ora come le altre senza risposta – inviata al ministro della Giustizia, al presidente della Corte d’Appello di Potenza e al Presidente del Tribunale di Lagonegro. Una denuncia già evidenziata lo scorso anno. L’ufficio in questione è quello dell’Unep, gli Uffici notificazioni esecuzioni e protesti. “La situazione è drammatica – ha scritto Bonafine -, a fronte di 11 funzionari, 6 ufficiali giudiziari e 7 assistenti previsti in pianta organica, sono in servizio soltanto 2 funzionari e 3 assistenti”. Una situazione che provoca ritardi, disagi, problematiche nonostante il lavoro “generoso” dei dipendenti. Il Tribunale di Lagonegro, si ricorderà, “serve”, un territorio estremamente ampio, unico in Italia a racchiudere due regioni, Basilicata e Campania dopo l’annessione del Tribunale di Sala Consilina. Con questa situazione è ridotta l’operatività dell’Ufficio, con gravissime ripercussioni sull’attività degli avvocati a causa del contingentamento dei tempi di apertura per la ricezione e il ritiro degli atti nonché dei ricorrenti disguidi e ritardi negli adempimenti che, inevitabilmente, espongono a rischio vizi e decadenze e, per tale via, a responsabilità. Una denuncia già presentata a settembre senza risposte.