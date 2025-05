Una stretta di mano tra cielo e terra: l’incontro all’aeroporto di Napoli tra il comandante Moscarelli di Teggiano e il primo ufficiale Gentile

A volte, un gesto semplice può racchiudere una storia fatta di passione, sogni e radici condivise. È ciò che è accaduto nei giorni scorsi all’aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino, dove si sono incontrati due piloti legati da un destino comune fatto di voli, sacrifici e amore per la propria terra: il comandante Rocco Moscarelli e il primo l’ufficiale Gianmario Gentile.

Un momento significativo immortalato in una stretta di mano, simbolo di un incontro tra esperienza e ambizione, tra chi ha già solcato i cieli del mondo e chi si prepara a conquistarli. Da un lato, Moscarelli, originario di Teggiano, oggi comandante di linea ma con una carriera cominciata giovanissimo, a soli 17 anni, quando si iscrisse alla scuola di volo a Salerno conseguendo la licenza di volo privato. Da lì, il volo non è mai finito. Un percorso scandito da studio, dedizione e aggiornamento continuo, come richiede il rigoroso mondo dell’aviazione. Eppure, tra un decollo e un atterraggio, Rocco non dimentica mai la sua terra: spesso sorvola il Vallo di Diano e ogni volta è come tornare a casa.

Dall’altro lato, il primo ufficiale Gianmario Gentile, 27 anni, nato a Napoli ma profondamente legato al Vallo di Diano, tanto da aver scelto di vivere con la sua famiglia a San Rufo. Dopo il liceo classico, ha intrapreso la stessa strada del comandante Moscarelli, affrontando sacrifici e distanze pur di inseguire il sogno di volare. Un sogno che oggi lo porta a viaggiare per il mondo, ma che ha radici ben salde nella tranquillità e nel fascino dei paesi del Vallo.

“Un giorno spero di diventare come lui”, ha detto con emozione Gianmario, stringendo la mano a chi oggi rappresenta per lui un esempio, una guida, una fonte di ispirazione.

In uno scalo internazionale come quello di Napoli, dove ogni giorno si incrociano storie provenienti da ogni angolo del mondo, questo incontro ha riportato al centro l’importanza delle origini, del sogno e della determinazione. Due uomini, due piloti, una passione comune: il volo. Ma soprattutto, un cuore che continua a battere forte per il Vallo di Diano.

Una stretta di mano, sì. Ma anche un ponte simbolico tra generazioni, tra chi ha già scritto pagine importanti tra le nuvole e chi si prepara a viverle con entusiasmo.