Agropoli, inaugurato il primo laboratorio di Neuroscienze per l’età evolutiva

È stato inaugurato questa mattina presso l’Ospedale di Agropoli il primo laboratorio di Neuroscienze applicate all’età evolutiva, un progetto innovativo che segna un passo decisivo nel potenziamento dei servizi sanitari dedicati ai più giovani nella provincia di Salerno.

La nuova struttura si pone come punto di riferimento nell’ambito della diagnosi e del trattamento delle patologie neurologiche e psichiatriche dell’età evolutiva, offrendo strumenti avanzati per l’analisi e il supporto dei disturbi legati all’attenzione, al comportamento e alla memoria.

Tra le tecniche adottate, spicca il neurofeedback, una metodologia non invasiva che permette di monitorare l’attività elettrica cerebrale nelle aree deputate alle funzioni cognitive. Attraverso la comparazione con i parametri di riferimento presenti in letteratura scientifica, è possibile individuare eventuali disfunzioni e intervenire per migliorarne le prestazioni, in particolare quelle attentive.

L’apertura di questo laboratorio rappresenta un traguardo importante per l’assistenza sanitaria rivolta ai minori, e si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione delle strutture territoriali, con l’obiettivo di offrire cure sempre più mirate, precoci e personalizzate.