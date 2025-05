La lucana “Ciclovia Meridiana” al secondo posto agli Oscar del Cicloturismo

Grande soddisfazione per la Basilicata che ha visto la sua “Ciclovia Meridiana” premiata al Green Road Award, l’Oscar del Cicloturismo. Il premio viene assegnato ogni anno alle regioni che promuovono vacanze su due ruote con servizi per il turismo lento. Il percorso ciclabile lucano si è classificato al secondo posto confermando la capacità della Basilicata di proporre un modello di sviluppo turistico sostenibile e di qualità.

La Ciclovia, che parte da Potenza con un percorso ad anello di 295 km attraverso il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri-Lagonegrese, è un percorso che attraversa 22 centri abitati e borghi, oltre ad aree di alto interesse naturalistico, oasi protette, siti archeologici e luoghi di rilevanza storica all’interno del Parco dell’Appenino Lucano. Un territorio ricco di esempi di biodiversità, e naturale via di comunicazione a valle del fiume Agri, crocevia fin da tempi antichi di popolazioni, culture e tradizioni tra oriente e occidente.

Grande la soddisfazione del Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi che ha dichiarato: “la Ciclovia Meridiana è un’opera strategica per il territorio e un esempio concreto di valorizzazione delle nostre eccellenze ambientali e culturali. La nostra è un’offerta ricca e variegata che il percorso proposto aiuta a scoprire e a gustare, dando vita a un’esperienza unica per i tanti turisti e appassionati delle due ruote. Qui l’escursionismo diventa un’esperienza di condivisione e contaminazione con le bellezze delle comunità visitate. Ritengo la Ciclovia Meridiana – ha concluso Bardi – un modello replicabile per un futuro sempre più green in Basilicata”.