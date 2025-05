Salerno, al via la stagione balneare: il 1° giugno apre il secondo tratto di spiaggia tra Pastena e Torrione

Il conto alla rovescia è agli sgoccioli: domenica 1° giugno a Salerno si apre ufficialmente la stagione estiva con l’inaugurazione del tratto di litorale interessato dal secondo lotto di ripascimento, compreso tra i quartieri di Pastena e Torrione.

All’evento in programma domenica è prevista la partecipazione del Presidente della Giunta Regionale della Campania, insieme agli amministratori salernitani. Un appuntamento particolarmente atteso, complice non solo l’innalzamento delle temperature ma anche il valore simbolico dell’opera per il territorio.

“Inauguriamo il primo tratto – ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici Dario Loffredo –. Si tratta di una distesa di sabbia che non ha nulla da invidiare ad altre località turistiche. Questo lotto arriverà fino alla foce del fiume Irno».

L’assessore ha inoltre voluto sottolineare il ruolo decisivo della visione politica dell’allora sindaco Vincenzo De Luca: «Ha sempre avuto una marcia in più. Quando sarà completato anche l’ultimo lotto, che arriverà fino a Santa Teresa, i destini della città cambieranno».

Con l’apertura del secondo tratto, Salerno si prepara così ad accogliere l’estate con una nuova spiaggia riqualificata, pronta ad accogliere residenti e turisti in un contesto rinnovato e più fruibile.