Scontro tra un’auto e uno scooter a Capaccio Paestum: ferito un giovane centauro

Nel tardo pomeriggio di ieri un giovane centauro è rimasto coinvolto in un incidente a Capaccio Paestum, lungo Via Magna Grecia. Il ragazzo, a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, è rimasto ferito nel violento impatto con una Suzuki Vitara guidata da una donna. Illesa la conducente dell’auto, mentre il giovane del posto ha riportato un politrauma ed è stato trasferito in ospedale dai sanitari della Croce Rossa di Piazza Santini e di Agropoli, giunti tempestivamente sul luogo del sinistro.

foto da “Il Mattino”

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale di Capaccio Paestum, guidati dal tenente Clelia Saviano, per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente, al fine di accertare eventuali responsabilità.