Il 211° Anniversario dell’Arma dei Carabinieri: cerimonia solenne a Potenza il 5 giugno

Il prossimo 5 giugno, i Carabinieri della Legione “Basilicata” celebreranno il 211° Anniversario della fondazione dell’Arma con una cerimonia solenne che si svolgerà a Potenza, in una delle cornici più suggestive della città. L’evento principale avrà luogo alle ore 18:00 in Piazza dei Conti di Guevara, spazio recentemente restituito alla cittadinanza e dominato dalla storica torre che racconta secoli di resistenza e identità potentina.

La giornata si aprirà alle ore 9:30 con la deposizione di una corona in onore di tutti i Caduti dell’Arma, presso il Monumento commemorativo situato all’interno della caserma “Lucania”, sede del Comando Legione Carabinieri “Basilicata”. Un momento di raccoglimento e memoria che darà il via alle celebrazioni ufficiali.

A presiedere la cerimonia sarà il Generale di Brigata Giancarlo Scafuri, Comandante della Legione, affiancato da Autorità civili, militari e religiose, dalle rappresentanze dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Nazionale Forestali, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, dai familiari dei Caduti e delle Vittime del dovere, nonché dai Sindaci della provincia di Potenza, gonfaloni comunali, studenti e cittadini.

Durante la celebrazione saranno letti i messaggi augurali del Presidente della Repubblica e del Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo. A seguire, il Generale Scafuri offrirà un bilancio dell’attività svolta dai Carabinieri in Basilicata nell’ultimo anno, evidenziando l’impegno quotidiano dell’Arma al servizio della legalità e della sicurezza. Sarà anche l’occasione per premiare alcuni militari che si sono distinti in operazioni di particolare rilievo a tutela del bene comune e della collettività, testimoniando con i fatti i valori fondanti dell’Istituzione.