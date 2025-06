Lutto a Pellezzano. Un incidente stradale porta via Carmine Alfano

Non ce l’ha fatta Carmine Alfano, originario di Pellezzano, in provincia di Salerno, coinvolto in un incidente stradale ad Agerola, nel napoletano. L’uomo, 43 anni, soccorritore del 118 della propria città, si trovava alla guida del suo scooter e stava percorrendo la galleria che collega il centro abitato di Agerola, verso la Costiera, lungo la strada statale 366 quando, per cause ancora da accertare, è finito sull’asfalto.

Gli automobilisti che transitavano sulla stessa strada in quel momento ha subito allertato i soccorsi ma per Alfano non c’è stato nulla da fare. Una volta giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso dell’uomo dopo inutili tentativi di rianimazione.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta sulla sua morte, per chiarire cause e responsabilità del suo decesso. Inoltre, è stata disposta l’autopsia sul suo corpo dal momento che l’incidente non vedrebbe coinvolte altre persone o veicoli, ma soltanto la moto del 43enne.

La comunità di Pellezzano si è immediatamente stretta intorno al dolore della famiglia. Il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, ha voluto esprimere personalmente il proprio cordoglio: “La sua perdita lascia un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia, ma anche tra quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco”.