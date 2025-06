Pollica, sequestro di un fabbricato in costruzione a Pioppi: violazioni urbanistiche e paesaggistiche

I Carabinieri del Reparto Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni hanno eseguito un sequestro preventivo d’urgenza su un’area e su un fabbricato in coso di realizzazione in località Pioppi, nel Comune di Pollica. . L’intervento è avvenuto a seguito di accertamenti condotti nell’ambito di servizi mirati alla prevenzione e repressione di violazioni urbanistiche ed edilizie, in particolare all’interno dell’area del Parco Nazionale.

Il fabbricato, sviluppato su tre livelli e situato a ridosso della costa, è risultato ricadere nella perimetrazione del Parco e in una zona soggetta a vincolo paesaggistico secondo il Piano Territoriale Paesistico del Cilento Costiero. Gli accertamenti hanno evidenziato che l’opera veniva realizzata in contrasto con la normativa vigente in materia paesaggistica.

Alla luce delle risultanze investigative, l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro d’urgenza, che è stato eseguito dai militari e successivamente convalidato dal Giudice per le indagini preliminari.

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di controllo che i Carabinieri Forestali, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, stanno portando avanti per la tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico dell’area protetta.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, le ipotesi accusatorie dovranno essere confermate nel corso delle successive fasi giudiziarie.