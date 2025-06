Scacco matto a Casalbuono: gli studenti protagonisti nella giornata finale del progetto di Dama e Scacchi

Per il secondo anno consecutivo, l’Istituto Omnicomprensivo di Montesano sulla Marcellana ha portato avanti con successo un progetto formativo dedicato a Dama e Scacchi, coinvolgendo gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado nell’ambito delle iniziative PNRR. L’esperienza, strutturata in un percorso di 140 ore svolto prevalentemente nel pomeriggio, ha rappresentato un’occasione preziosa per lo sviluppo delle capacità logiche, strategiche e relazionali dei ragazzi, grazie anche alla guida del tecnico federale, Maestro Giovanni Vitiello, affiancato da un gruppo motivato di docenti interni.

La dirigente dell’Istituto, Dott.ssa Antonietta Cantillo, ha sostenuto con convinzione l’intero progetto e ha condiviso con il team di lavoro l’idea di concludere l’anno con una giornata speciale, che avrà luogo sabato 7 giugno nel palazzetto dello sport di Casalbuono. In questa occasione si ritroveranno gli alunni dei plessi di Montesano, Casalbuono, Buonabitacolo e Sanza, che si confronteranno nei tornei finali suddivisi per classi parallele. Dopo i match e le finali del mattino, nel pomeriggio sarà il momento della spettacolare “partita umana”, nella quale gli scacchisti più meritevoli interpreteranno i pezzi principali – dal Re alla Regina, dai Cavalli ai Pedoni – su una scacchiera gigante di quasi 100 metri quadrati, con caselle larghe un metro.

L’iniziativa si concluderà con la premiazione degli atleti della mente e la consegna di un riconoscimento a tutti i partecipanti, in un clima di festa, condivisione e orgoglio per i traguardi raggiunti. Un modo simbolico ed efficace per restituire centralità alla scuola come luogo di crescita integrale, dove la formazione passa anche attraverso il gioco, la strategia e la sana competizione.