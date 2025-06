Presunti appalti pilotati a Capaccio-Paestum. Franco Alfieri resta agli arresti domiciliari

Resta agli arresti domiciliari Franco Alfieri, l’ex sindaco di Capaccio-Paestum accusato di aver pilotato degli appalti nel centro del Salernitano di cui era il primo cittadino.

La misura cautelare per l’ex sindaco, già disposta dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Vallo della Lucania 9 mesi fa, è stata infatti confermata dal momento che il Tribunale del Riesame ha respinto il ricorso presentato dai legali di Alfieri.

Diverso l’esito per Andrea Campanile, ex componente dello staff dell’ex primo cittadino, per il quale è stata accolta l’istanza di riesame e da ieri è di nuovo libero. Restano in attesa di giudizio invece Vittorio De Rosa e Alfonso D’Auria, della società Dervit, che hanno scelto la via del ricorso in Cassazione.