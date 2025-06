Caggiano, successo per la raccolta sangue in Piazza Lago

Grande partecipazione sabato 7 giugno in Piazza Lago per la raccolta di sangue organizzata dalla Farmacia Isoldi, guidata dalla dott.ssa Edith Isoldi, in collaborazione con l’AVIS Comunale di Salerno e l’Associazione “The Club 84zero84”.

L’iniziativa si è svolta con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e ha coinvolto oltre 20 donatori, segno tangibile dello spirito di solidarietà e senso civico della comunità caggianese.Determinante l’impegno della dott.ssa Edith Isoldi nella promozione dell’evento, che ha visto una sinergia efficace tra enti, volontari e istituzioni.

La raccolta si è svolta in un clima sereno e organizzato, garantendo elevati standard di sicurezza e accoglienza per tutti i partecipanti. Presenti anche la Protezione Civile Gopi di Caggiano, con la dott.ssa Angela Maria Isoldi, già assessore comunale ai servizi sociali, e l’ing. Michele Grieco, esperto in sicurezza e referente tecnico-istituzionale.

Entrambi hanno sottolineato l’importanza di un’organizzazione scrupolosa e attenta alla salute pubblica anche in contesti di volontariato.Ai donatori è stata offerta una ricca colazione come gesto simbolico di gratitudine per la generosità dimostrata.

Un appuntamento, quello in Piazza Lago, che si conferma non solo come occasione di raccolta, ma come momento di forte coesione sociale.