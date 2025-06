Potenza – Melfi: conclusi i lavori a Pietragalla. L’11 giugno sarà rimosso restringimento

«Continuiamo a investire con determinazione nella sicurezza e nell’ammodernamento delle nostre strade», ha dichiarato il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, commentando il completamento dei lavori principali sulla SS658 “Potenza-Melfi” tra il km 16,300 e il km 16,800, nel comune di Pietragalla.

L’intervento – che ha previsto la rimozione del restringimento di carreggiata – sarà concluso entro l’11 giugno. L’investimento complessivo ammonta a 16 milioni di euro, cofinanziati dalla Regione.

Il progetto include anche la realizzazione di due corsie per veicoli lenti ad Avigliano e Filiano, da completarsi entro inizio 2026. Gli interventi puntano a migliorare la sicurezza e a ridurre le manovre pericolose.

L’opera fa parte di un piano più ampio da 200 milioni per il potenziamento della SS658, con nuovi tratti in fase di progettazione a Potenza, Filiano e Barile. «La sinergia con Anas sta dando risultati concreti per cittadini e imprese», conclude Pepe.