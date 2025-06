Controversia su impianto eolico a Vietri di Potenza: il caso arriva al governo

Dopo la controversia sulla Conferenza di Servizi per il mega-impianto di Vietri di Potenza, il deputato Arnaldo Lomuti ha depositato un’interrogazione alla Camera. Lomuti denuncia l’atteggiamento della Regione Basilicata, che ha chiuso favorevolmente la procedura ignorando documenti fondamentali, tra cui valutazioni ambientali e verbali delle sedute precedenti.

Il sindaco di Vietri, Christian Giordano, ha richiesto l’intervento della Polizia per verbalizzare comportamenti ritenuti di “prevaricazione istituzionale”. Inoltre, il direttore regionale Michele Busciolano, non partecipando formalmente alla conferenza, secondo quanto riferito dal sindaco di Vietri, “si sarebbe presentato pretendendo di imporre la chiusura dell’iter senza titolo giuridico”. Lomuti chiede verifiche sulla legittimità dell’atto, chiarimenti sul ruolo di Busciolano e garanzie di trasparenza per i cittadini. L’episodio solleva dubbi su pratiche proceduralmente scorrette e rischi democratici e ambientali, portando il caso sul tavolo del governo per accertare eventuali violazioni.