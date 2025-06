Pignola: bambino di circa 2 anni cade dal balcone, trasportato in ospedale in codice rosso

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio a Pignola. Un bambino di circa 2 anni è caduto da un balcone di un appartamento situato in zona Parco Belvedere. L’episodio ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale.

Secondo le prime informazioni raccolte, il bambino è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza all’Ospedale San Carlo di Potenza con codice rosso, indicativo di condizioni gravi. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute del bambino, né si conoscono le cause esatte della caduta. Le autorità stanno conducendo accertamenti per chiarire le circostanze dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.