Tornano le “Domeniche della Salute” al Centro Analisi Biochimica: il 15 Giugno aperte le Sedi di Padula e Battipaglia

Domenica 15 giugno torna l’appuntamento con le “Domeniche della Salute” presso il Centro Analisi Biochimica. Dalle ore 8:00 alle ore 11:00, le sedi di Padula e Battipaglia apriranno straordinariamente le porte al pubblico con l’iniziativa “Sunday Check-up”, un’importante occasione dedicata alla prevenzione e al benessere.

In un contesto in cui la prevenzione rappresenta la chiave per una vita più sana, il Centro Analisi Biochimica propone due pacchetti check-up differenziati per uomo e donna, a prezzi vantaggiosi e con possibilità di personalizzazione:

Check-up Donna – €45

comprende: Emocromo, Azotemia, Creatinina, GOT/AST, GPT/ALT, Colesterolo Totale, HDL, LDL, Trigliceridi, Glicemia, Vitamina D-25OH

Check-up Uomo – €40

comprende: Emocromo, Azotemia, Creatinina, GOT/AST, GPT/ALT, Colesterolo Totale, HDL, LDL, Trigliceridi, Glicemia, PSA, Uricemia

Entrambi i pacchetti possono essere integrati con ulteriori esami a tariffe agevolate con esami specifici, in base alle esigenze individuali. Non è necessario aderire al pacchetto per usufruire del servizio: sarà infatti possibile effettuare prelievi per qualsiasi tipologia di analisi.

Lo staff del Centro Analisi Biochimica, composto da personale qualificato e altamente specializzato, sarà presente per garantire un servizio rapido, sicuro e di qualità. La straordinaria apertura domenicale rappresenta una soluzione concreta per incentivare la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce, offrendo un servizio comodo e flessibile anche per chi ha impegni lavorativi durante la settimana.

Padula – Tel. 0975 74208 / 373 7832999

Battipaglia – Tel. 0828 621020 / 366 1148413

Per maggiori informazioni o per prenotare il proprio check-up, è possibile contattare direttamente le sedi ai numeri sopra indicati.