Incidente sul lavoro in un’azienda di Tito: rimane ricoverato in gravi condizioni l’operaio ferito

Rimane ricoverato in gravi condizioni l’operaio di 35 anni di Pignola rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro verificatosi in un’azienda della zona industriale di Tito. L’azienda si occupa della lavorazione di lamiere. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da una pressa riportando gravi lesioni in diversi parti del corpo. Il 35enne si trova nel reparto di rianimazione del reparto San Carlo di Potenza dove è stato trasportato in codice rosso. Su quanto accaduto intervengono i sindacati di categoria che chiedono maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro ed un cambio di passo nell’attuazione della tutela dei lavoratori.

La Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine ed ha delegato i Carabinieri della Compagnia di Potenza di espletare tutti i necessari accertamenti per fare chiarezza su quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità. La comunità di Pignola e l’intero territorio lucano seguono con apprensione la vicenda e spero che presto le condizioni di salute del 35enne migliorino.