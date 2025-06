Bimbo di 5 anni ingerisce un cacciavite giocattolo: intervento salva vita al Ruggi di Salerno

Una storia a lieto fine, che ha tenuto con il fiato sospeso i genitori di un bambino di cinque anni, protagonista di un episodio tanto insolito quanto pericoloso. Il piccolo ha infatti ingerito accidentalmente un cacciavite giocattolo con la punta in metallo, rischiando gravi conseguenze.

A raccontare l’accaduto è la dottoressa Arianna Diasco, in servizio presso il Reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, diretto dalla professoressa Carolina Ciacci. “Sono stata contattata in piena notte dai colleghi della Chirurgia Pediatrica, diretta dal dottor Umberto Ferrentino – spiega la dottoressa – e con prontezza abbiamo eseguito un intervento endoscopico per la rimozione del corpo estraneo, evitando così un’operazione chirurgica invasiva”.

Il bambino è stato sedato con anestesia generale e intubazione oro-tracheale, per poi essere sottoposto con urgenza a una gastroscopia. Grazie a strumenti endoscopici specializzati – pinze e anse – il cacciavite è stato estratto con successo, sebbene l’intervento abbia presentato criticità legate alla recente ingestione di cibo da parte del piccolo, che ha complicato la procedura.

“Il rischio principale – prosegue la dottoressa Diasco – era legato non solo all’anestesia generale, ma anche alla possibilità di una perforazione intestinale se l’oggetto fosse rimasto più a lungo nel tratto digerente”.

Fondamentale, sottolinea la specialista, è stato il lavoro di squadra: “Ringrazio la professoressa Ciacci, il personale infermieristico, gli anestesisti, i chirurghi pediatrici e tutto lo staff di sala operatoria. È grazie alla loro collaborazione che l’intervento si è concluso con successo”.

Dopo solo un giorno di ricovero e tanta paura, il piccolo paziente è tornato a casa e sta bene. Una vicenda che si chiude nel migliore dei modi, ma che ricorda a tutti l’importanza della sorveglianza e della prontezza di intervento in situazioni d’emergenza.