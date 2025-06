Controlli delle guardie ambientali nelle riserve naturali salernitane: elevati 66 verbali

Prosegue con decisione l’azione di salvaguardia ambientale nell’area protetta della fascia pinetata dell’Ente Riserve Naturali Foce Sele-Tanagro e Monti Eremita Marzano da parte delle guardie ambientali . A seguito della recente riunione tra forze dell’ordine e associazioni ambientaliste, la task force ha già portato risultati concreti.

Negli ultimi quindici giorni, le guardie ambientali, su impulso del presidente Antonio Cuomo, hanno elevato 66 verbali: 55 per divieto di transito o sosta e 11 per altre violazioni al regolamento. Inoltre, sono state segnalate tre persone all’autorità giudiziaria per reati ambientali.

L’attività è condotta con determinazione da guardie e volontari coordinati dai capinucleo Fabrizio Lullo (Accademia Kronos), Rosario Di Crisci (Noetaa) e Marco Evaristo (Ekoclub). Il lavoro sarà ulteriormente rafforzato grazie alle nuove convenzioni con ENPA e Guardie Agroforestali Italiane.

“Tolleranza zero per chi non rispetta l’ambiente,” ha dichiarato il presidente Cuomo. Il vicepresidente Luca D’Ambrosio ha sottolineato l’importanza dell’educazione al rispetto delle regole per proteggere un patrimonio naturale di inestimabile valore.