Rafforzati i Comandi dei Vigili del Fuoco di Napoli e Salerno: 116 nuove unità operative. Iannone: “Importante potenziamento”

Un importante potenziamento operativo arriva in Campania con la conclusione della procedura straordinaria di mobilità del personale dei Vigili del Fuoco. A comunicarlo è il Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i Trasporti, Antonio Iannone, che sottolinea come l’intervento rappresenti una risposta concreta e attesa alle esigenze del territorio.

“In particolare, 72 nuove unità sono state assegnate al Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli per affrontare l’emergenza bradisismo nell’area dei Campi Flegrei”, spiega Iannone. “Altre 44 unità sono state invece destinate al Comando di Salerno, dove saranno impiegate per garantire l’attivazione del nuovo distaccamento operativo presso l’Aeroporto Costa d’Amalfi – Pontecagnano”.

Un rafforzamento che assume un valore strategico nella gestione delle emergenze e nella tutela della sicurezza pubblica, in una regione che presenta criticità ambientali e logistiche particolarmente complesse.

“Un ringraziamento sincero – aggiunge Iannone – va al collega Sottosegretario Emanuele Prisco, che ha seguito con attenzione e determinazione l’intero processo, dimostrando ancora una volta la vicinanza del Governo Meloni ai territori e il massimo impegno per rafforzare il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco”.