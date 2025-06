Padula, prende il via la nuova rassegna “Certosa Village”: la prima arena grandi eventi del Vallo di Diano

Il Certosa Village, la prima arena di grandi eventi del Vallo di Diano, in programma il prossimo 16 agosto con la serata di apertura affidata al talento poliedrico di Stefano De Martino, si presenta come nuovo format di intrattenimento nato dall’idea e dalla cooperazione di quattro giovani padulesi con l’amore per la propria terra, nonché da quel sano attaccamento alle radici che spinge a migliorarsi e a migliorare non solo un luogo, ma anche gli animi di quanti quel luogo lo vivono quotidianamente e quanti, per noia o disillusione, hanno pensato di andar via. Ebbene, dalla passione e dalla tenacia di questi ragazzi, nasce “Certosa Village”, più di quattro semplici appuntamenti musicali, bensì una vera e propria arena spettacolo a disposizione di artisti di calibro nazionale che condivideranno una data del loro tour ufficiale nella suggestiva cornice della Certosa di Padula il 16, 23, 25 e 30 agosto 2025 con lo scopo di intrattenere sí, ma più profondamente assicurare il diritto alla cultura attraverso l’accessibilità e la valorizzazione di questo magnifico spazio pubblico che è la Certosa di San Lorenzo, patrimonio nazionale dell’Unesco. Mettere al centro le persone è dunque lo scopo precipuo del Certosa Village, quelle persone, quel pubblico senza il quale lo spettacolo dal vivo non esisterebbe né avrebbe senso. La musica per le persone, la musica tra le persone, come opportunità per riflettere oltre che puro divertimento.



Ecco allora un programma che coinvolge stili musicali e generazioni diverse: si parte il 16 agosto con lo spettacolo variegato di Stefano De Martino, ballerino, conduttore, attore, che regalerà al pubblico anche momenti metateatrali; musica, ironia e viralità protagoniste del doppio show inedito il 23 agosto con Gaia e Rovazzi; si continua il 25 con un grande nome dello spettacolo italiano, nota al grande pubblico per il personaggio di “Mina Settembre”, la splendida Serena Rossi; il gran finale di sabato 30 con un grande ospite misterioso.

“Certosa Village” è il nome di un progetto a firma di giovani del territorio che si responsabilizzano sui temi della sostenibilità e che sono l’esempio più lungimirante per il futuro consapevole di ognuno di noi e delle nuove generazioni che trovano nei temi ambientali la loro riserva per il futuro. Grazie per questo progetto prezioso che mette in connessione la cultura con il turismo, attraverso la parole chiave del futuro.