Incidente in viale del Basento a Potenza: traffico rallentato

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14, si è verificato un incidente stradale in viale del Basento, a Potenza. Sul posto sono prontamente intervenuti gli operatori del 118 con per prestare soccorso ai feriti, le cui condizioni non sono ancora state rese note.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno gestito la viabilità e avviato i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro.

Sul posto anche la PISSTA (Pronto Intervento Sicurezza Stradale e Tutela Ambientale) intervenuta tempestivamente per la pulizia dell’arteria stradale, garantendo il ripristino della sicurezza e la normale circolazione nel più breve tempo possibile.