Presentazione della nuova Comunità Energetica del Vallo di Diano: lo speciale di Italia2 News

Lo scorso venerdì 13 giugno, presso la Sala Cultura della Banca Monte Pruno a Sant’Arsenio, è stata presentata la nuova Comunità Energetica Rinnovabile (CER) del Vallo di Diano. Nel corso dell’incontro, promosso da Bioclimatica e dalla Ref, la Renewable Energy Foundation, sono stati illustrati i benefici ambientali, sociali ed economici di questo innovativo modello di produzione e condivisione dell’energia. All’interno dello speciale realizzato da Italia2 News oltre alle interviste (già andate in onda) a Nicola Ammaccapane, amministratore unico di Bioclimatica, ad Antonio Capozzoli, responsabile commerciale REF, e a Michele Albanese, presidente Banca Monte Pruno, sono presententi numerose interviste inedite. Tra gli interventi c’è quello di Ovidio Marzaioli, presidente Associazione Movimento Consumatori Campania, che ha illustrato i vantaggi della CER. “Più che i vantaggi economici, sono i vantaggi sociali che avremo da questa comunità energetica” ha dichiarato Marzaioli riferendosi agli aiuti di tipo ambientale e a quelli a favore delle fasce più deboli della popolazione.

Tra i sostenitori e i partecipanti alla CER figurano anche la REF e la Fondazione Nashak reintegrazione sociale. “Con la nostra fondazione, la Renewable Energy Foundation, vogliamo abbattere tutte le barriere di ingresso che ci sono per entrare nel mondo delle Comunità Energetiche, barriere burocratiche, economiche e, soprattutto, dare un modello innovativo sostenibile e replicabile” ha spiegato Giuseppe De Filpo, presidente della REF.

“La fondazione Nashak antiusura aderisce a questa iniziativa che riteniamo molto interessante. Si risponde a una povertà, quella energetica. C’è la possibilità di non intervenire solo nei momenti di difficoltà, quando le condizioni di povertà o di sovraindebitamento attaccano le famiglie, ma di operare tutte le scelte possibili tra cui anche la Comunità Energetica, per far si che le famiglie acquisiscano un’autonomia e che siano capaci di non dover mettere in ballo tutto il proprio benessere famigliare perché il mercato ha deciso di guidare i prezzi dell’energia” ha dichiarato Don Andrea La Regina, presidente della Fondazione.



A concludere lo speciale sono le interviste al Consigliere Regionale Corrado Matera, che ha illustrato come la nuova Comunità Energetica Rinnovabile sia uno dei primi esempi in Campania, al sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, e alla vicesindaca di San Pietro al Tanagro, Elena Fiordispina.