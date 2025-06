Salerno, emergenza incendi boschivi: il Prefetto Esposito: “la prevenzione prima di tutto”

“La prevenzione prima di tutto”: con queste parole il Prefetto Francesco Esposito ha chiuso la riunione operativa sul contrasto agli incendi boschivi in vista dell’estate. L’incontro, tenutosi in Prefettura, ha visto la partecipazione di Regione Campania, sindaci, Comunità Montane, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Capitaneria, 118 e gestori di infrastrutture.

Lo stato di grave pericolosità per incendi resta in vigore fino al 30 settembre. Le alte temperature e il cambiamento climatico hanno infatti allungato il periodo critico, imponendo un ampliamento della campagna AIB (antincendio boschivo).

Tra le misure illustrate dalla dirigente regionale Claudia Campobasso: rafforzamento del coordinamento operativo, formazione dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) nei Comuni e coinvolgimento attivo del volontariato e della cittadinanza.

Vietato accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino a 100 metri di distanza, bruciare stoppie o residui vegetali, utilizzare motori o apparecchi che generino scintille, fumare nei pascoli e sostare con veicoli su strade non asfaltate in zone boscate. Stop anche a fuochi d’artificio e lanterne volanti nel raggio di 1 km dalle aree verdi, salvo deroghe autorizzate. I sindaci, come autorità locali di protezione civile, dovranno aggiornare i piani comunali, curare i terreni incolti e sensibilizzare la popolazione. Si punta su informazione capillare tramite siti istituzionali e pannelli a messaggio variabile.

Esposito ha ribadito l’importanza del controllo sociale: “Solo attraverso la consapevolezza e il rispetto delle regole si tutela il territorio. Ogni cittadino deve essere parte attiva nella prevenzione”.