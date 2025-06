Sversamento nel fiume Irno: denunciato il titolare di una ditta di trivellazioni

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Salerno hanno denunciato alla Procura della Repubblica il responsabile di una ditta di trivellazioni, ritenuto responsabile della strana colorazione “biancastra” assunta dalle acque del fiume Irno nei giorni scorsi.

Secondo quanto accertato, l’uomo avrebbe smaltito illecitamente i residui degli scavi effettuati per la realizzazione di alcuni piloni, riversandoli direttamente nell’alveo del fiume. Le accuse a suo carico sono distruzione di bellezze naturali e gestione non autorizzata di rifiuti. Le indagini proseguono per accertare l’esatto impatto ambientale e verificare eventuali altre responsabilità.