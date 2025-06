Attesa per “Buonissimi” a Marina D’Arechi, il party enogastronomico a sostegno della ricerca sui tumori pediatrici

“Buonissimi” , la ricetta per la guarigione, è un party enogastronomico che ha come obiettivo la raccolta fondi destinata alla ricerca sui tumori pediatrici. L’appuntamento è per lunedì 23 giugno dalle ore 20.30 nel porto di Marina D’Arechi, Salerno.

L’evento di beneficenza della OPEN OdV Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma presieduta da Anna Maria Alfani, ideato da Paola Pignataro e Silvana Tortorella, per raccogliere fondi da destinare a progetti di ricerca scientifica è giunto oggi alla sua VII Edizione.

Buonissimi è una serata dedicata alle eccellenze enogastronomiche del Mediterraneo. Un lunapark del gusto dove chef stellati e professionisti della cucina, con degustazioni a cura dei consorzi e dei loro produttori, supportano il progetto offrendo i sapori autentici dell’Italia più buona .

Grazie al finanziamento della OPEN OdV attraverso i suoi sostenitori il CEINGE l’Istituto di Biotecnologie Avanzate dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, potrà effettuare il sequenziamento di nuova generazione ed editing genomico per identificare fattori di rischio genetico come bersagli terapeutici per la cura dei tumori pediatrici.

Chef e chef stellati, pizzaioli, friggitorie, paninoteche, maestri pasticcieri, bartender, birrifici artigianali, viticoltori, con grande attenzione anche quest’anno a sostenibilità e all’offerta senza glutine, insieme per la ricerca. Si sa che c’è più gusto ad essere buoni!

Per partecipare all’evento e sostenere la ricerca è sufficiente andare sul sito https://openodv.org/prodotto/buonissimi-2025/ e acquistare l’ingresso .