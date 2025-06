“De Luca show”: il Governatore della Campania finisce al programma satirico americano “Daily Show”

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ormai ben noto al pubblico per il modo poco convenzionale in cui, in alcuni casi, esprime le proprie opinioni, continua a far parlare di sé proprio per questo. Questa volta una delle sue dichiarazioni è finita addirittura oltre oceano, negli Stati Uniti, al “Daily Show”. Qualche giorno fa, il programma satirico americano, prodotto da Jon Stewart, ha mostrato uno stralcio di un’intervista, in italiano e sottotitolata, realizzata a De Luca in cui il Governatore della Campania non lesinava commenti offensivi nei confronti di Elon Musk.

Lo show ha deciso di mandare in onda la clip come esempio di quello che si pensa, in generale, di Elon Musk in Europa. “Credo che necessiti di un trattamento sanitario obbligatorio – ha affermato De Luca – Ha 13 o 15 figli sparsi per il mondo, è un cocainomane, un drogato, uno squinternato. E Basta!”.

La conduttrice dello show, Desy Lidic, ha commentato il video con ironia rimproverando sarcasticamente De Luca con un “Ehi, non puoi parlare così di Musk, non sei uno dei suoi figli…anche se statisticamente potresti esserlo”.