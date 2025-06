Incendio devasta capannone a Angri: struttura collassata, fiamme domate dopo ore

Un violento incendio è divampato nella notte ad Angri, in via Avagliana, mandando in fumo un capannone di circa 4000 metri quadrati. La struttura ospitava un’attività di ingrosso di computer e un mercatino dell’usato.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco con squadre provenienti dai distaccamenti di Sarno, Nocera e Mercato San Severino, supportate da tre autobotti (ABP), oltre a una squadra inviata dal Comando di Napoli e una da Benevento. L’intervento è stato complesso e prolungato a causa dell’ampiezza dell’area interessata e della natura del materiale presente all’interno della struttura.

Dopo diverse ore di lavoro, l’incendio è stato posto sotto controllo. Tuttavia, il capannone è completamente collassato sotto la forza delle fiamme. È stata richiesta la presenza dell’Arpac per effettuare i controlli ambientali di competenza, vista la possibilità di dispersione di sostanze nocive nell’aria. Non si segnalano feriti al momento, ma i danni materiali sono ingenti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.