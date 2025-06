La Basilicata stanzia due milioni di euro per prevenire gli incendi boschivi

La Regione Basilicata ha predisposto il Programma Annuale Antincendio (P.A.A.) 2025, stanziando oltre 2 milioni di euro per rafforzare la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi. L’attività antincendio nel periodo estivo è stata definita in stretta sinergia con le Prefetture di Potenza e Matera che hanno assicurato il coordinamento tra le varie strutture operative.

Il programma, coordinato dalla Protezione Civile e alla cui redazione ha collaborato l’ufficio Foreste e Tutela del Territorio, introduce significative novità per l’attuale stagione estiva. La principale, è il potenziamento della flotta aerea per le operazioni di spegnimento dall’alto degli incendi boschivi e di interfaccia che, per la prima volta, potrà contare su due elicotteri regionali e due basi operative dedicate. A ciò, si aggiungono l’introduzione del tracciamento GPS per tutti i mezzi delle squadre antincendio e il supporto scientifico del CNR Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale che fornirà mappe giornaliere di suscettività al rischio. L’intero sistema si fonda sulla collaudata collaborazione operativa tra Vigili del Fuoco, Consorzio di Bonifica e Carabinieri Forestali e viene svolto con il fondamentale supporto delle Organizzazioni di Volontariato.

“La lotta agli incendi boschivi richiede un sistema pronto, coordinato e capillare”, ha dichiarato Giovanni Di Bello, dirigente dell’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata. “Con il P.A.A. 2025 rafforziamo le nostre strutture operative e introduciamo strumenti tecnologici avanzati. La collaborazione tra istituzioni, enti scientifici e volontariato costituisce il fulcro di questo modello di prevenzione e lotta attiva. Ringrazio tutti gli attori coinvolti per l’impegno e la dedizione”. “Con il nuovo Programma Antincendio mettiamo in campo un sistema moderno, reattivo e orientato alla prevenzione”, ha aggiunto Pasquale Pepe, Vicepresidente e Assessore regionale alla Protezione Civile.