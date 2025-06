Salerno, assalto lampo a gioielleria: banda incappucciata ruba preziosi per quasi un milione in 4 minuti

Un colpo rapidissimo, quasi militare per precisione. Poco meno di quattro minuti: tanto è bastato a una banda di quattro persone incappucciate per svaligiare una gioielleria in via Federico Della Monica, nel quartiere Torrione di Salerno. È accaduto la scorsa notte, intorno alle 3:37, e il bottino, ancora in fase di quantificazione, e sembra si aggiri intorno al milione di euro.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza raccontano ogni istante del colpo. Prima di colpire, i ladri hanno rubato un’auto e l’hanno piazzata al centro della carreggiata per bloccare eventuali transiti. Poi sono scesi da un’Audi nera e hanno agito con impressionante efficienza: uno ha disattivato la videosorveglianza, l’altro ha tagliato la saracinesca con un flex. Una volta dentro, gli sono bastati solo 4 minuti per infrangere le vetrine rubare tutti i preziosi in esposizione, aiutandosi con due contenitori. La scena è stata vista da alcuni cittadini che hanno allertato le forze dell’ordine, ma i malviventi si sono dileguati prima dell’arrivo dei militari.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Salerno, che stanno ora visionando le immagini e raccogliendo testimonianze per identificare i responsabili.