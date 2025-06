Scatta il piano estivo per la sicurezza nel salernitano: in arrivo 94 rinforzi tra Polizia, Carabinieri e Finanza

È stato definito questa mattina in Prefettura, nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il piano operativo per il potenziamento dei servizi di vigilanza durante l’estate.

Il Ministero dell’Interno ha assegnato alla provincia di Salerno un contingente straordinario di 94 unità delle forze dell’ordine, che saranno attive dal 1° luglio al 1° settembre. Gli operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza saranno destinati prioritariamente alle località turistiche a maggiore affluenza, per garantire un controllo capillare del territorio e rafforzare la sicurezza in vista dell’elevato afflusso di vacanzieri.

In parallelo, nella città capoluogo saranno intensificati i servizi di controllo coordinato, soprattutto nelle aree dove si sono recentemente verificati episodi di furti.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto Francesco Esposito, hanno partecipato il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, e i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Filippo Melchiorre e Luigi Carbone.

In considerazione del contesto internazionale e dei relativi scenari di rischio, è stata inoltre disposta una maggiore sorveglianza sugli obiettivi sensibili presenti sul territorio provinciale.

Sempre a Salerno, è stato aggiornato il piano di impiego dei militari del contingente “Strade Sicure”: il nuovo dispositivo prevede una vigilanza dinamica e flessibile, con un numero ampliato di obiettivi da presidiare, soprattutto nella zona orientale della città, e una particolare attenzione alle fasce orarie serali e notturne.